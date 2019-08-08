Буря в Киеве и области повалила деревья и поломала авто

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Четверг, 8 августа 2019, 16:21

Источник: сообщение КАРС "Киевская служба спасения" и пользователей Facebook

После обеда 8 августа столицу и область накрыли ливень с грозой и град, в результате чего дороги превратились в речки, а подземные пешеходные переходы затопило. Сильный ветер повалил много деревьев, повреждены автомобили.

Сообщение КАРС: "По состоянию на 16:00, в результате сильных порывов ветра и дождя, получено сообщение о падении 7 деревьев, в результате падения деревьев повреждены 4 автомобиля". 

 
Фото: КАРС 
 
Фото: Киев Оперативный

Детали: Сейчас спасатели ликвидируют последствия непогоды в столице.

По данным пользователей соцсети, много деревьев повалило на Троещине, там разрушены беседки. 

 
Фото Троещина FB

А на столичных Позняках затопило подземные переходы. 

 
Фото: Мар'яна П'єцух

Также последствия непогоды ликвидируют в Буче Киевской области.

Украинская правда

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Темы: Киев погода


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