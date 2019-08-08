СБУ задержала россиянина, который планировал диверсию на аэродроме ВСУ

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Четверг, 8 августа 2019, 17:45

Источник: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала гражданина РФ, который планировал диверсию на военном аэродроме Вооруженных сил в Черкасской области.

Сообщение пресс-службы: "Контрразведчики СБУ задержали в Черкасской области гражданина РФ во время подготовки к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства".

"Гражданину РФ сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей". 

 

Детали: Оперативники задокументировали, что россиянин, проживавший в Черкасской области, изготавливал взрывные вещества и самодельные взрывные устройства.

Также он проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил.

Во время обысков в квартире злоумышленника изъяли 3 самодельных взрывных устройства, почти 2 кг химических веществ, электродетонатор, 2 вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки. 

 

Также обнаружили материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии.

Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда

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Темы: СБУ диверсанты Черкасская область


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