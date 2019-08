Американский военный корабль вошел в Черное море

Эсминец ВМС США USS Porter прошел в Черное море через Босфорский пролив.

Об этом говорится в сообщении 6-го флота США в Твиттере.

"Эсминец Porter DDG78 начал переход в Черное море. Это уже в шестой раз в 2019 году, когда там будет находится корабль ВМФ США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что присутствие военных кораблей необходимо для укрепления безопасности в регионе.

BREAKING: #USSPorter #DDG78 started their transit into the #BlackSea. This marks the 6th time in 2019 that a #USNavy ship will be there. These deployments "...maintain the strong relationships that are necessary for regional stability." - VADM Franchettihttps://t.co/HGCTJGPkMS pic.twitter.com/KTn2O6MkIj