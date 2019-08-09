Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа

531 просмотр
Пятница, 9 августа 2019, 14:56

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа и обсудил с ними координацию усилий по деоккупации и реинтеграции аннексированного полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства в пятницу.

Отмечается, что во встрече приняли участие постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и член Меджлиса Рустем Умеров.

 
фото ОП
 
фото ОП

"Наша встреча планировалась, чтобы ближе познакомиться, пройтись по всем принципиальным вопросам по Крыму, защиты крымских татар. Какие шаги мы должны вместе делать, что уже осуществляется с вашей стороны", - сказал Зеленский.

 
фото ОП

Сообщается, что участники обсудили вопросы защиты прав человека, в частности политзаключенных, на оккупированном полуострове, а также речь шла о законодательных инициативах,гуманитарных вопросах и допуске международных мониторинговых миссий ООН и ОБСЕ на территорию Крыма.

Напомним:

  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел так называемый "референдум", который не признали в большинстве стран мира.
  • Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Международные организации признали аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.
  • Страны ЕС ввели экономические санкции в отношении России.
  • Российские силовики систематически проводят обыски и задерживает представителей крымскотатарского народа и других жителей оккупированного полуострова, которые не признают российские власти.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Крым оккупация крымские татары Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
У Зеленского и Трампа будет две возможности для общения – Тейлор 9 августа 2019, 13:55
Глава ЦИК Беларуси о президентских выборах: Как с Зеленским не будет 9 августа 2019, 13:14
Зеленский сетует, что фейковых страниц Офиса президента стало больше 9 августа 2019, 13:09
Все новости
Главные новости
У Зеленского и Трампа будет две возможности для общения – Тейлор
Прокуроры просят 50 млн залога за подозреваемого по делу "Роттердам+"
Бессмертный: После смертей в Павлополе надо было приостановить "Минск"
ООС: 9 обстрелов, без потерь
Все новости
Лайфхаки

Профилактика ожогов. Советует врач из Гарварда, который спас 1000 украинских детей

Опыт

Три истории украинских хендмейдеров

здоровье

7 мифов о грудном вскармливании

Поиск по сайту
Архив
Весь архів