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Зеленский с представителями крымских татар поговорили о судьбе Крыма

Пятница, 9 августа 2019, 14:56

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа и обсудил с ними координацию усилий по деоккупации и реинтеграции аннексированного полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства в пятницу.

Отмечается, что во встрече приняли участие постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и делегат Курултая Рустем Умеров.

 
фото ОП
 
фото ОП

"Наша встреча планировалась, чтобы ближе познакомиться, пройтись по всем принципиальным вопросам по Крыму, защиты крымских татар. Какие шаги мы должны вместе делать, что уже осуществляется с вашей стороны", - сказал Зеленский.

 
фото ОП

Сообщается, что участники обсудили вопросы защиты прав человека, в частности политзаключенных, на оккупированном полуострове, а также речь шла о законодательных инициативах,гуманитарных вопросах и допуске международных мониторинговых миссий ООН и ОБСЕ на территорию Крыма.

Напомним:

  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел так называемый "референдум", который не признали в большинстве стран мира.
  • Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Международные организации признали аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.
  • Страны ЕС ввели экономические санкции в отношении России.
  • Российские силовики систематически проводят обыски и задерживает представителей крымскотатарского народа и других жителей оккупированного полуострова, которые не признают российские власти.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКрымоккупациякрымские татарыРосcия
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