Зеленский с представителями крымских татар поговорили о судьбе Крыма
Президент Владимир Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа и обсудил с ними координацию усилий по деоккупации и реинтеграции аннексированного полуострова.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства в пятницу.
Отмечается, что во встрече приняли участие постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и делегат Курултая Рустем Умеров.
"Наша встреча планировалась, чтобы ближе познакомиться, пройтись по всем принципиальным вопросам по Крыму, защиты крымских татар. Какие шаги мы должны вместе делать, что уже осуществляется с вашей стороны", - сказал Зеленский.
Сообщается, что участники обсудили вопросы защиты прав человека, в частности политзаключенных, на оккупированном полуострове, а также речь шла о законодательных инициативах,гуманитарных вопросах и допуске международных мониторинговых миссий ООН и ОБСЕ на территорию Крыма.
Напомним:
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел так называемый "референдум", который не признали в большинстве стран мира.
- Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
- Международные организации признали аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.
- Страны ЕС ввели экономические санкции в отношении России.
- Российские силовики систематически проводят обыски и задерживает представителей крымскотатарского народа и других жителей оккупированного полуострова, которые не признают российские власти.