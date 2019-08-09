Президент Владимир Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа и обсудил с ними координацию усилий по деоккупации и реинтеграции аннексированного полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства в пятницу.

Отмечается, что во встрече приняли участие постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и член Меджлиса Рустем Умеров.

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"Наша встреча планировалась, чтобы ближе познакомиться, пройтись по всем принципиальным вопросам по Крыму, защиты крымских татар. Какие шаги мы должны вместе делать, что уже осуществляется с вашей стороны", - сказал Зеленский.

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Сообщается, что участники обсудили вопросы защиты прав человека, в частности политзаключенных, на оккупированном полуострове, а также речь шла о законодательных инициативах,гуманитарных вопросах и допуске международных мониторинговых миссий ООН и ОБСЕ на территорию Крыма.

Напомним: