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Полиция накрыла беспрецедентную плантацию: уничтожат 240 га посеянного мака

Пятница, 9 августа 2019, 17:08

Источник: председатель Национальной полиции Сергей Князев

Правоохранители обнаружили на Полтавщине беспрецедентную площадь посевов снотворного мака, и через суд добились его уничтожения.

Прямая речь: "Полтора месяца мы боролись в Октябрьском суде Полтавы за получение решения об уничтожении незаконного посева. За это время нам дважды отказывали и более семи раз откладывали дату проведения заседания. Неоднократно предлагали следствию передать "под хранение" поле сторонним организациям. …наконец Апелляционный суд Полтавской области предоставил постановление полиции о немедленном уничтожении этого посева".

 

Детали: По данным полиции, местное агропредприятие под видом масличного мака выращивало снотворный мак на 240 гектарах. По свидетельству специалистов, из мака на указанном земельном участке наркодельцы могут заготовить не менее 70 тонн маковой соломки. Ее стоимость на "черном" рынке достигает почти 7 миллиардов гривен, отмечает полиция.

Указано, что после наложения на указанную землю ареста, полицейские еще в течение полутора месяцев "не допускали утечки наркосодержащих растений в нелегальный оборот".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса. Руководителям агротовариства грозит до 7 лет лишения свободы.

Валентина Романенко, УП
Темы: Полтаваполиция
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