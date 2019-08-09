"Слуга народа" показала список комитетов, которые хочет оставить в Раде
Источник: пост народного депутата от "Слуги народа" Евгении Кравчук в Facebook
Партия "Слуга народа" предлагает сократить 5 комитетов путем объединения их с другими.
Прямая речь Евгении Кравчук: "Итак, подготовительная депутатская группа начала свою работу. На первом заседании представители партии "Слуга народа" предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной Раде Украины 9-го созыва с 27-ми до 22-х".
Детали: Предлагается, чтобы в Раде осталось 22 комитеты:
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
- Комитет по вопросам бюджетных отношений.
- Комитет по вопросам экономического развития.
- Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
- Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
- Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.
- Комитет по вопросам цифровой трансформации.
- Комитет по вопросам правовой политики.
- Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
- Комитет по вопросам антикоррупционной политики.
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
- Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
- Комитет по вопросам инфраструктуры.
- Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
- Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
- Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
- Комитет по вопросам свободы слова.
- Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.
- Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
- Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
- Комитет по вопросам социальной политики.
Также предполагается, что в Верховной Раде 9-го созыва будет действовать специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.
Таким образом в Раде могут исчезнуть комитеты по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений; по вопросам промышленной политики и предпринимательства; по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма и комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.
Они будут включены в другие комитеты.
Также ряд комитетов в новой Раде могут изменить названия.
История вопроса:
- 9 августа на заседании подготовительной группы Верховной Рады 9 созыва партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.
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