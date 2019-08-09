"Слуга народа" показала список комитетов, которые хочет оставить в Раде

Источник: пост народного депутата от "Слуги народа" Евгении Кравчук в Facebook

Партия "Слуга народа" предлагает сократить 5 комитетов путем объединения их с другими.

Прямая речь Евгении Кравчук: "Итак, подготовительная депутатская группа начала свою работу. На первом заседании представители партии "Слуга народа" предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной Раде Украины 9-го созыва с 27-ми до 22-х".

Детали: Предлагается, чтобы в Раде осталось 22 комитеты:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Комитет по вопросам бюджетных отношений. Комитет по вопросам экономического развития. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений. Комитет по вопросам цифровой трансформации. Комитет по вопросам правовой политики. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики. Комитет по вопросам антикоррупционной политики. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Комитет по вопросам инфраструктуры. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования. Комитет по вопросам свободы слова. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом. Комитет по вопросам социальной политики.

Также предполагается, что в Верховной Раде 9-го созыва будет действовать специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Таким образом в Раде могут исчезнуть комитеты по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений; по вопросам промышленной политики и предпринимательства; по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма и комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Они будут включены в другие комитеты.

Также ряд комитетов в новой Раде могут изменить названия.

История вопроса:

9 августа на заседании подготовительной группы Верховной Рады 9 созыва партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.

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