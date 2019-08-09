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"Слуга народа" показала список комитетов, которые хочет оставить в Раде

Пятница, 9 августа 2019, 18:19
Фото А.Нестеренко

Источник: пост народного депутата от "Слуги народа" Евгении Кравчук в Facebook

Партия "Слуга народа" предлагает сократить 5 комитетов путем объединения их с другими.

Прямая речь Евгении Кравчук: "Итак, подготовительная депутатская группа начала свою работу. На первом заседании представители партии "Слуга народа" предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной Раде Украины 9-го созыва с 27-ми до 22-х".

Детали: Предлагается, чтобы в Раде осталось 22 комитеты:

  1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
  2. Комитет по вопросам бюджетных отношений.
  3. Комитет по вопросам экономического развития.
  4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
  5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
  6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.
  7. Комитет по вопросам цифровой трансформации.
  8. Комитет по вопросам правовой политики.
  9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
  10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.
  11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
  12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
  13. Комитет по вопросам инфраструктуры.
  14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.
  15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
  16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
  17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
  18. Комитет по вопросам свободы слова.
  19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.
  20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
  21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
  22. Комитет по вопросам социальной политики.

Также предполагается, что в Верховной Раде 9-го созыва будет действовать специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Таким образом в Раде могут исчезнуть комитеты по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений; по вопросам промышленной политики и предпринимательства; по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма и комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Они будут включены в другие комитеты.

Также ряд комитетов в новой Раде могут изменить названия.

История вопроса:

  • 9 августа на заседании подготовительной группы Верховной Рады 9 созыва партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.

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Украинская правда

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Темы: Верховная РадакомитетыСлуга народа
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