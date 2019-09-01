Ломаченко победил Кэмпбелла и получил еще один чемпионский пояс

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Воскресенье, 1 сентября 2019, 02:20

Украинец Василий Ломаченко получил свою 14-ю победу на профессиональном ринге и выиграл чемпионский пояс по версии WBC в легком весе.

Об этом сообщает "Украинская правда".

В ночь с 31 августа на 1 сентября в Лондоне, Ломаченко победил британского боксера Люка Кэмпбелла в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

Бой продлился все 12 раундов и все три судьи отдали победу украинцу.

Соперник Ломаченко более или менее уверенно чувствовал себя в этом поединке только в первом раунде. Кемпебеллу в первой трехминутке даже удалось дважды попасть в Ломаченко. Наверное, это разозлило украинца, и уже во втором раунде всегда прагматический на старте боя Василий отдал эти удары в голову англичанина.

В третьем раунде Ломаченко поймал своего соперника прямым в голову, но развить атаку соперник украинца уже не дал. В последующих раундах преимущество Василия только росла и вопрос победы - это была лишь дело времени.

В 5 раунде Кэмпбелл выстоял после серии ударов от Ломаченко, начиная от встречного и пары-тройки по корпусу. В 6 и 7 раунде Ломаченко загнал Люка под канаты. Британцу также удавалось изредка отвечать украинцу. По схожему рисунком бой проходил в 8, 9 и 10 раунды - Ломаченко атаковал, а его соперник иногда отвечал.

В середине 11-го раунда после нескольких ударов по корпусу и в голову Кэмпбелл упал на колено, рефери отсчитал нокдаун. Ломаченко пытался завершить бой досрочно, но англичанин снова выстоял. В заключительном раунде ничего не изменилось, а под завершение боя Люк даже немного поборол украинца, но не по правилам бокса.

После этой победы Василий Ломаченко стал обладателем трех чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе.

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Темы: спорт


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