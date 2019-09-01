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Новоизбранные "слуги народа" не знают, что такое САП

Воскресенье, 1 сентября 2019, 10:51
Новоизбранные слуги народа не знают, что такое САП
скриншот видео

Источник: программа Bihus.Info

Трое из четырех опрошенных журналистами программы Bihus.Info в первый день работы новой Верховной Рады нардепов от "Слуги народа" не смогли расшифровать аббревиатуру САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура).

Детали: Нардеп Сергей Гривко на просьбу расшифровать аббревиатуру САП сказал: "Я еще учусь, простите, но я не расшифрую".

Еще один депутат Денис Герман смог расшифровать аббревиатуру ГБР (Государственное бюро расследований), но не знал, что такое САП и АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов). Фамилия руководителя САП Назара Холодницкого ему также было незнакома.

Депутат Ольга Коваль также не смогла расшифровать аббревиатуру САП. "Я слышала, но я боюсь ошибиться", - сказала она.

Кроме того, депутат Андрей Клочко не смог ответить, что такое АРМА. "Я знаю, но не буду сейчас отвечать", - сказал он.

Не смогла расшифровать аббревиатуру АРМА также депутат Алина Загоруйко. Однако она знала, чем отличается САП и ГБР, а также кто возглавляет САП и НАБУ.

Еще один депутат от "Слуги народа" Дмитрий Костюк, который хочет работать в аграрном комитете, не смог сказать, сколько квадратных метров земли в одном гектаре (10 тысяч - ред.). "А вот не буду отвечать на вопросы. Потому что за одним вопросом будет второй, потом третий, а потом пойдут такие вопросы, которые ну совсем не буду знать", - сказал он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаСлуга народа
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