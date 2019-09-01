Зеленский бизнесменам в Польше: Готов лично защищать инвестиции

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Воскресенье, 1 сентября 2019, 11:18

Источник: сайт президента

Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса и украинскими студентами в Польше заявил, что готов лично защищать все инвестиции в Украину.

Прямая речь Зеленского: Я лично готов защищать все инвестиции.

Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной систем. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса.

Детали: Во время встречи с президентом бизнес был представлен украинскими и польскими инвесторами в различных областях, таких как: предприятия, банковский, финансовый, строительный секторы, транспорт, логистика.

Зеленский рассказал о проекте "Государство в смартфоне", отметив диджитализацию услуг и документооборота в Кабинете министров, электронной таможни. Он также поделился планами относительно основных реформ. В частности, речь шла о проведении приватизации, земельной реформы, изменений на железной дороге, концессии портов и преодолении коррупции.

Украинская правда

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Темы: Зеленский бизнес Польша


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