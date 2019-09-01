Швеция может ввести новый налог из-за России – СМИ

Правительство Швеции планирует ввести новый налог для финансовой отрасли, чтобы финансировать более высокие расходы на оборону на фоне усилий по противодействию военному наращиванию России в Балтийском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Правительство меньшинства договорился с Центристской партией и либералами, которые сотрудничают с ним по вопросам бюджетной политики, ввести новый налог на банки, которые будут финансировать дополнительные 5 млрд крон ($508 млн) в оборонных расходов в 2022 году, заявила министр финансов Магдалена Андерссон в Стокгольме в субботу.

Она сказала, что более подробная информация о том, как будет разработан налог, будет предоставлена позже.

Это предложение является новым толчком со стороны правящих социал-демократов, чтобы попытаться заставить финансовую отрасль вносить больше в государственную казну. Предыдущие попытки партии повысить налоги на банки провалились после того, как она столкнулась с правилами конкуренции Европейского Союза и критикой, что эти планы шведские компании поставят в невыгодное конкурентное положение.

По словам Андерссон, банки могут нуждаться в государственной помощи во время финансовых кризисов, и поэтому имеет смысл, чтобы они платили больше налогов, чтобы компенсировать расходы, которые могут возникнуть.