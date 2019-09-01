Швеция может ввести новый налог из-за России – СМИ

1524 просмотра
Воскресенье, 1 сентября 2019, 13:02

Правительство Швеции планирует ввести новый налог для финансовой отрасли, чтобы финансировать более высокие расходы на оборону на фоне усилий по противодействию военному наращиванию России в Балтийском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Правительство меньшинства договорился с Центристской партией и либералами, которые сотрудничают с ним по вопросам бюджетной политики, ввести новый налог на банки, которые будут финансировать дополнительные 5 млрд крон ($508 млн) в оборонных расходов в 2022 году, заявила министр финансов Магдалена Андерссон в Стокгольме в субботу.

Она сказала, что более подробная информация о том, как будет разработан налог, будет предоставлена позже.

Это предложение является новым толчком со стороны правящих социал-демократов, чтобы попытаться заставить финансовую отрасль вносить больше в государственную казну. Предыдущие попытки партии повысить налоги на банки провалились после того, как она столкнулась с правилами конкуренции Европейского Союза и критикой, что эти планы шведские компании поставят в невыгодное конкурентное положение.

По словам Андерссон, банки могут нуждаться в государственной помощи во время финансовых кризисов, и поэтому имеет смысл, чтобы они платили больше налогов, чтобы компенсировать расходы, которые могут возникнуть.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Швеция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Шведский спикер: мы поражены влиянием оккупации РФ на повседневную жизнь людей 29 августа 2019, 14:28
Полиция Швеции ищет двух украинцев по подозрению в убийстве 21 августа 2019, 01:50
На Северном полюсе зафиксировали температурный рекорд 18 августа 2019, 06:39
Все новости
Главные новости
ООС: 20 обстрелов, боевики применяли миномет калибра 82 мм и 120 мм
Эрдоган: Анкара не будет отказываться от членства в НАТО
Ломаченко победил Кэмпбелла и получил еще один чемпионский пояс
Зеленский об обещанных "посадках": Осенью ... все начнется
Все новости
исследование

Как психозы у подростков связаны с загрязнением воздуха

история

"Парламент святых". Как Оливер Кромвель "новые лица" искал

еда

Фастфуд и снеки: чем грозят и как приучить ребенка их есть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів