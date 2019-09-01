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Зеленский заверил премьера Бельгии, что в Украине будут реформы

Воскресенье, 1 сентября 2019, 15:47

Источник: сайт президента

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель положительно оценивает возобновление переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках нормандского формата.

Об этом шла речь во время встречи президент Владимира Зеленского и Мишеля в Польше в воскресенье.

Детали: Зеленский поблагодарил за практическую поддержку Украине в ряде сфер, а также за помощь в реабилитации ветеранов войны на Донбассе.

Премьер Бельгии также поддержал стремление украинской власти активизировать борьбу с коррупцией.

Зеленский отметил, что Украина будет проводить все необходимые для государства реформы.

Прежде всего речь идет об изменениях в работе правоохранительной системы, запуске Высшего антикоррупционного суда и перезапуске работы антикоррупционных органов. Отдельно президент подчеркнул важность реформ в медицинской, пенсионной и образовательной сферах.

Прямая речь Зеленского: Мы действительно будем внедрять реформы. Мы выбрали европейский путь. Мы уверены, что с вашей помощью, с привлечением инвестиций и специалистов достигнем успеха.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБельгия
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