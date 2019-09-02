Свитолина впервые прорвалась в четвертьфинал US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла американку Мэдисон Кис на Открытом чемпионате США US Open со счетом 7-5, 6-4 и впервые в своей карьере вышла в одну четвертую финала этого престижного турнира.

Об этом пишет портал "Большой теннис Украины".

Сообщается, что теннисистки провели на корте 1 час и 15 минут. Свитолина выполнила по брейку в каждом сете, а Кис не заработала ни одного брейкпоинта за матч.

На счету украинки 1 эйс и 2 двойные ошибки (7/1 у американки), 13 невынужденных ошибок и 10 виннеров (40/32 у соперницы).

В четвертьфинале Элина сыграет против британки Йоханны Конты, у которой выиграла все их предыдущие 4 встречи.