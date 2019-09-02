В киевском военном лицее начали обучать девушек

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Понедельник, 2 сентября 2019, 07:10

В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна впервые в истории заведения начали учиться девушки.

Об этом сообщает сайт лицея.

"Впервые в его (лицея) истории здесь будут учиться девушки, которые во время вступительных экзаменов завоевали возможность носить высокое звание лицеисток Киевского военного лицея имени Ивана Богуна", - заявил в приветственном слове начальник учебного заведения, Герой Украины, генерал-майор Игорь Гордейчук.

 

Он добавил, что для студентов-юношей "это своеобразный вызов, ведь девушки не уступают им ни в уровне знаний, ни в физической подготовке, ни в стремлении стать офицерами Вооруженных сил Украины".

В этом году в лицее будут учиться 20 девушек.

Военный лицей был основан 1943 году в Чугуеве Харьковской области как Харьковское Суворовское военное училище. В 1947 году передислоцировано в Киев и переименовано в Киевское Суворовское военное училище (КСВУ). Постановлением Кабинета министров Украины от 19 августа 1992 на базе КСВУ создан Киевский военный лицей. В 1998 году лицею присвоено имя казацкого проводника Ивана Богуна.

Украинская правда

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Темы: образование Киев


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