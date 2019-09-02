ЦИК купила нардепам значки по 1800 гривен

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Понедельник, 2 сентября 2019, 11:53

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Центральная избирательная комиссия 7 августа по результатам тендера заказала ООО "Герольдмастер" депутатских значков на 1,69 млн грн.

До 19 августа должны были поставить 470 комплектов из двух нагрудных знаков народных депутатов размером 35х36 мм из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй – две застежки-бабочки.

Комплект в футляре из оклеенного баладеком картона с ложементом и карманом обойдется в 3600 грн.

Итого: один значок стоит 1800 грн.

 
 

Детали. На "OLX" такие значки от Львовского ювелирного завода весом 10,37 г, из которых серебра 925 пробы - 8,85 г, продают за 1 600-1 800 грн.

Дополняется…

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Темы: Верховная Рада госзакупки бюджет


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