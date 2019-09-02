ЦИК купила нардепам значки по 1800 гривен

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Центральная избирательная комиссия 7 августа по результатам тендера заказала ООО "Герольдмастер" депутатских значков на 1,69 млн грн.

До 19 августа должны были поставить 470 комплектов из двух нагрудных знаков народных депутатов размером 35х36 мм из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй – две застежки-бабочки.

Комплект в футляре из оклеенного баладеком картона с ложементом и карманом обойдется в 3600 грн.

Итого: один значок стоит 1800 грн.

Детали. На "OLX" такие значки от Львовского ювелирного завода весом 10,37 г, из которых серебра 925 пробы - 8,85 г, продают за 1 600-1 800 грн.

Сейчас грамм серебра 925 пробы стоит около 13 грн. Таким образом, в цене депутатского значка на серебро приходится примерно 115 грн. или 6%, а остальные 1685 грн. или 94% – это позолота, эмаль, эпоксидная смола, работа, упаковки, налоги, доставка и тому подобное.

Цена нынешнего соглашения на 9% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,85 млн грн.

Закупку провели со второй попытки, поскольку первые торги отменили из-за недостатка участников.

На днях нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко сообщил, что его фракция будет носить нагрудные значки с символикой собственной партии вместо стандартных.

Фирма "Герольдмастер" принадлежит Анатолию Шияну, а директором является Денис Аврамчик. Всего с 2008 года победитель получил государственных подрядов на 46,40 млн грн.

Единственным конкурентом был ФЛП Сопов Александр Михайлович из Киева, совладелец ООО "ВТО "Орден", МП ООО "Имидж Д" и МП ООО "МП Сом-Лтд".

Ранее на сайте "Герольдмайстра" было указано, что Александр Сопов является партнером-заказчиком фирмы.