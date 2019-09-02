Зеленский: 28 лет была система "сдержек аппетитов и хотелок"

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Понедельник, 2 сентября 2019, 12:29

Президент Владимир Зеленский обещает "горячие" реформы, ведь по его мнению, для этого есть политическая воля всех ветвей власти.

Об этом он сказал 2 сентября на встрече с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов.

"Чтобы быть демократической страной, нужна система сдержек и противовесов. Но давайте честно, между нами, 28 лет она работала очень гибридно: фактически как система сдержек аппетитов и хотелок... Все ветви власти были как лебедь рак и щука (из известной басни -ред), от чего наша страна в лучшем и случае стояла прямо на месте", - сказал Зеленский.

По его словам теперь, "все это идет прошлое". Глава государства заверил, что "сейчас есть уникальный шанс провести все необходимые реформы":

"Для этого есть все: политическая воля президента, есть большинство в Верховной Раде есть настроенное работать правительство. Нет только одного - времени. Общество не будет ждать несколько лет".

Валентина Романенко, УП

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