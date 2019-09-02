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Заместителем министра экономики может стать представитель "Голоса"

Понедельник, 2 сентября 2019, 12:34

Источник: Единый государственный реестр деклараций.

Первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова может стать представитель партии "Голос" Павел Кухта.

Детали: Согласно декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Павел Кухта может быть назначен на должность первого заместителя министра развития экономики. 

Заместителем министра економики станет Павел Кухта
Заместителем министра економики станет Павел Кухта
Павел Кухта

В декларации местом работы Кухты указано Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в должности первого заместителя министра.

Дополнительно: Павел Кухта в прошлом экономический журналист и публицист. Был экспертом Реанимационного пакета реформ, советником Центра экономической стратегии. В 2015 году вошел в наблюдательный совет индекса мониторинга реформ iMoRe от VoxUkraine. Будучи членом Стратегической группы, имел статус советника премьера Владимира Гройсмана.

На парламентских выборах 2019 года баллотировался в Верховную Раду в списке партии "Голос" (25 номер), но не прошел. В партии занимался разработкой политической программы.

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Темы: Кабинет министровМинэкономики
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