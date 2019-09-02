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Зеленский – парламенту: До 1 декабря отменить мораторий на продажу земли

Понедельник, 2 сентября 2019, 13:04

Источник: встреча президента с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов.

Президент Владимир Зеленский распорядился, чтобы правительство подготовило, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли.

Прямая речь: "Объяснить обществу, что никто ни у кого не будет забирать землю. Это очень важно. Модель земельной реформы направлена ​​на развитие украинского фермерства и защиту интересов в первую очередь мелкого собственника".

Детали: Президент раздал поручения, назвал дедлайны и назначил ответственных. Так правительство должно разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель с/х назначения - до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, председатель комитета по вопросам аграрной политики и земельной политике Николай Сольский ответственны за то, чтобы Рада приняла закон о рынке земель и отменила мораторий на продажу земли до 1 декабря 2019 года.

Также Зеленский дал поручение - наполнить стопроцентной информацией о земельных участках в государственном земельном кадастре до 1 января 2021 года. Ответственные - Гончарук и Милованов.

Валентина Романенко, УП

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Темы: земляВерховная РадаЗеленский
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