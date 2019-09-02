Торговым представителем Украины может стать Качка

Тарас Качка претендует на должность заместителя министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства - торгового представителя Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация появилась в реестре деклараций НАПК.

Кандидаты на должность в государственных органах должны подавать декларацию о доходах.

Сегодня на сайте НАПК появилась декларация Качки с пометкой "Декларация кандидата на должность: Заместитель министра - Торговый представитель".

Качка является советником по стратегическим вопросам международного фонда "Відродження", также он является советником в Министерстве иностранных дел. В 2014-2015 годах был вице-президентом и и.о. президента Американской торговой палаты в Украине.

В 2007-2011 годах он был участником переговорной команды Украины по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Напомним, в августе 2018 года правительство освободило Наталью Микольскую от должности торгового представителя Украины - заместителя министра экономического развития и торговли. Мыкольскую уволили по собственному желанию, поскольку она временно переезжала в США для обучения в Стэнфордском университете.

Европейская правда