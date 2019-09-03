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Советники глав государств "нормандского формата" завершили переговоры — посол

Вторник, 3 сентября 2019, 05:07
Советники глав государств нормандского формата завершили переговоры — посол

В Берлине завершились переговоры советников лидеров "нормандского формата".

Об этом в своем твиттере написал посол Украины в ФРГ, передает "Интерфакс-Украина".

"В Киеве уже полночь, а в Берлине только-только завершились переговоры в Нормандском формате: первые, кто узнает о достигнутых результатах от министра иностранных дел Вадима Пристайко - как всегда, наши журналисты. Спасибо за Ваше терпение", - написал Мельник.

Отметим, что Россию на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, Украину - глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Напомним:

  • Дипломатические советники лидеров Украины, Франции, Германии и России 2 сентября в Берлине обсудят подготовку встречи лидеров "нормандской четверки".

Темы: РосcияФранцияГермания
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