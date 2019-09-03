Советники глав государств "нормандского формата" завершили переговоры — посол
Вторник, 3 сентября 2019, 05:07
В Берлине завершились переговоры советников лидеров "нормандского формата".
Об этом в своем твиттере написал посол Украины в ФРГ, передает "Интерфакс-Украина".
"В Киеве уже полночь, а в Берлине только-только завершились переговоры в Нормандском формате: первые, кто узнает о достигнутых результатах от министра иностранных дел Вадима Пристайко - как всегда, наши журналисты. Спасибо за Ваше терпение", - написал Мельник.
Отметим, что Россию на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, Украину - глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Напомним:
- Дипломатические советники лидеров Украины, Франции, Германии и России 2 сентября в Берлине обсудят подготовку встречи лидеров "нормандской четверки".