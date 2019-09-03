Министр иностранных дел Украины рассказал, о чем говорили на встрече в "нормандском формате

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Вторник, 3 сентября 2019, 06:31

На встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников, которая прошла в Берлине, речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Укринформ.

"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - сказал Пристайко, отметив, что детали, по договоренности всех 4 сторон, он раскрыть не может.

Впрочем, среди конкретных вещей, которые нужно достичь, дипломат назвал станицу Луганскую, по разведению в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году.

Ради достижения конкретного прогресса было решено вложить пока что все усилия в Станице Луганской, вместо всех 3 участков, начать восстанавливать там мост, отметил министр.

Он подчеркнул, что команда президента Зеленского намерен "завершить войну как можно скорее".

Напомним:

  • Дипломатические советники лидеров Украины, Франции, Германии и России 2 сентября в Берлине обсудят подготовку встречи лидеров "нормандской четверки".

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Темы: Росcия Франция Германия


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