Глава аналитического центра CEDOS метит на кресло в Минобразования

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Вторник, 3 сентября 2019, 10:02

Директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный претендует на должность заместителя министра образования и науки.

Об этом свидетельствует его электронная декларация, зарегистрированная в Едином государственном реестре деклараций 1 сентября.

20 июня Стадный регистрировал декларацию в качестве кандидата на должность директора ОО "Центр исследования общества" (CEDOS) – и сейчас возглавляет его. В 2014-2016 годах он работал исполнительным директором этого центра.

 

В 2014 году Стадный стал членом коллегии Минобразования.

Егор Стадный имеет степень магистра истории Национального университета "Киево-Могилянская академия", а также магистра восточноевропейских исследований Варшавского университета.

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Темы: Минобразования Кабинет министров образование кадры Деканоидзе


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