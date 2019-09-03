Глава аналитического центра CEDOS метит на кресло в Минобразования

Директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный претендует на должность заместителя министра образования и науки.

Об этом свидетельствует его электронная декларация, зарегистрированная в Едином государственном реестре деклараций 1 сентября.

20 июня Стадный регистрировал декларацию в качестве кандидата на должность директора ОО "Центр исследования общества" (CEDOS) – и сейчас возглавляет его. В 2014-2016 годах он работал исполнительным директором этого центра.

В 2014 году Стадный стал членом коллегии Минобразования.

Егор Стадный имеет степень магистра истории Национального университета "Киево-Могилянская академия", а также магистра восточноевропейских исследований Варшавского университета.