Глава аналитического центра CEDOS метит на кресло в Минобразования
Директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный претендует на должность заместителя министра образования и науки.
Об этом свидетельствует его электронная декларация, зарегистрированная в Едином государственном реестре деклараций 1 сентября.
20 июня Стадный регистрировал декларацию в качестве кандидата на должность директора ОО "Центр исследования общества" (CEDOS) – и сейчас возглавляет его. В 2014-2016 годах он работал исполнительным директором этого центра.
В 2014 году Стадный стал членом коллегии Минобразования.
Егор Стадный имеет степень магистра истории Национального университета "Киево-Могилянская академия", а также магистра восточноевропейских исследований Варшавского университета.
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