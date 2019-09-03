Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава аналитического центра CEDOS метит на кресло в Минобразования

Вторник, 3 сентября 2019, 10:02

Директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный претендует на должность заместителя министра образования и науки.

Об этом свидетельствует его электронная декларация, зарегистрированная в Едином государственном реестре деклараций 1 сентября.

 

20 июня Стадный регистрировал декларацию в качестве кандидата на должность директора ОО "Центр исследования общества" (CEDOS) – и сейчас возглавляет его. В 2014-2016 годах он работал исполнительным директором этого центра.

В 2014 году Стадный стал членом коллегии Минобразования.

Егор Стадный имеет степень магистра истории Национального университета "Киево-Могилянская академия", а также магистра восточноевропейских исследований Варшавского университета.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинобразованияКабинет министровобразованиекадрыДеканоидзе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Минобразования
Новый глава МОН Лесной подал диссертацию на проверку на плагиат в НАОКВО
Новый глава МОН Лисовый обвиняется в плагиате: реакция министра и детали ситуации
Верховная Рада назначила двух министров и вице-премьера
Последние новости
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
Все новости...
Реклама: