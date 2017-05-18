Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Деканоидзе о деле Шеремета: Я не знала о фактах, обнаруженных журналистами

Четверг, 18 мая 2017, 05:35
Деканоидзе о деле Шеремета: Я не знала о фактах, обнаруженных журналистами

Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что не знала о тех фактах, которые сообщили журналисты в фильме-расследовании "Убийство Павла" об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом она сказала в ходе политического шоу на телеканале ZIK.

Она напомнила, что сразу после убийства в 2016 году была создана оперативная группа.

"Но все расследования, и это записано в УПК - за ГПУ, она вела расследование, хотя там были представители еще и СБУ и Нацполиции", - отметила Деканоидзе.

В то же время она удивилась украинскому расследованию, сравнив его с раскрытием резонансных дел в Грузии.

"Конечно, у нас в Грузии не было нераскрытых терактов - раскрывалось все, были привлечены люди", - отметила экс-глава Нацполиции.

Деканоидзе заявила, что она как руководитель Нацполиции была ответственна за дело.

"Но я - не следователь, в конце концов не могла сама пересмотреть все терабайты видео", - отметила она.

По ее мнению, раскрытие убийство Шеремета – это дело чести для Украины.

"Первое интервью, которое я дала в Украине - это интервью "Украинской правде", а именно Павлу Шеремету и Севгиль Мусаевой. Я его очень хорошо знала и надеюсь, что когда-нибудь убийц найдут", - подчеркнула Деканоидзе.

10 мая 2017 года был обнародован фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Также Гнап заявил, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома Павла и вернули его пустым.

МВД вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

20 июля 2016 года около 8:00 утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

Шеремет получил телесные повреждения и погиб в карете скорой помощи. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Дело ШереметаДеканоидзе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Дело Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Последние новости
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
Все новости...
Реклама: