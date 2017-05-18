Деканоидзе о деле Шеремета: Я не знала о фактах, обнаруженных журналистами

Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что не знала о тех фактах, которые сообщили журналисты в фильме-расследовании "Убийство Павла" об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом она сказала в ходе политического шоу на телеканале ZIK.

Она напомнила, что сразу после убийства в 2016 году была создана оперативная группа.

"Но все расследования, и это записано в УПК - за ГПУ, она вела расследование, хотя там были представители еще и СБУ и Нацполиции", - отметила Деканоидзе.

В то же время она удивилась украинскому расследованию, сравнив его с раскрытием резонансных дел в Грузии.

"Конечно, у нас в Грузии не было нераскрытых терактов - раскрывалось все, были привлечены люди", - отметила экс-глава Нацполиции.

Деканоидзе заявила, что она как руководитель Нацполиции была ответственна за дело.

"Но я - не следователь, в конце концов не могла сама пересмотреть все терабайты видео", - отметила она.

По ее мнению, раскрытие убийство Шеремета – это дело чести для Украины.

"Первое интервью, которое я дала в Украине - это интервью "Украинской правде", а именно Павлу Шеремету и Севгиль Мусаевой. Я его очень хорошо знала и надеюсь, что когда-нибудь убийц найдут", - подчеркнула Деканоидзе.

10 мая 2017 года был обнародован фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Также Гнап заявил, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома Павла и вернули его пустым.

МВД вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

20 июля 2016 года около 8:00 утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

Шеремет получил телесные повреждения и погиб в карете скорой помощи.