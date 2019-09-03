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В России разбился военный самолет

Вторник, 3 сентября 2019, 15:49

В Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик Су-25УБ.

Об этом во вторник сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ. Сейчас специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - сообщили в военном ведомстве.

Указывается, что полеты проводились с аэродрома Буденновск.

Самолет Су-25УБ - учебно-боевой штурмовик. Производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. В ВВС самолеты этого типа поступили в 1987 году. Всего было изготовлено около 300 таких машин.

Темы: авиаРосcияармия
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