В России разбился военный самолет
В Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик Су-25УБ.
Об этом во вторник сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
"3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ. Сейчас специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - сообщили в военном ведомстве.
Указывается, что полеты проводились с аэродрома Буденновск.
Самолет Су-25УБ - учебно-боевой штурмовик. Производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. В ВВС самолеты этого типа поступили в 1987 году. Всего было изготовлено около 300 таких машин.
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