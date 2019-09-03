Суд дал 15 лет россиянину, которого РФ вместо тюрьмы отправила воевать в Дебальцево
Источник: приговор Артемовского горрайонного суда Донецкой области
Суд в Донецкой области приговорил к 15 годам заключения гражданина России Руслана Гаджиева, который с 2014 года работал на боевиков водителем-механиком танка и участвовал в боевых действиях.
Детали: Гаджиева признали виновным в теракте, участии в террористической организации, незаконном обращении с оружием и ведении агрессивных военных действий.
Кроме тюремного срока, мужчине присудили конфискацию всего его имущества в доход Украины.
В то же время, четыре с половиной года, когда боевика держали в СИЗО, ему должны пересчитать за "законом Савченко": один день в изоляторе будет зачислен за два днея заключения. Таким образом, вероятно, россиянину осталось отбыть около 6 лет.
В материалах дела говорится, что в декабре 2014 года Гаджиева задержали в России за вождение в нетрезвом состоянии. Позже россиянину сообщили, что авто, за которым его задержали, значится как угнанное. Гаджиев предложили избежать уголовной ответственности за похищение автомобиля – для этого он должен был поехать в российский город Донецк и обслуживать там военную технику. Мужчина на это предложение согласился.
Его перевезли сначала в российский Донецк, а затем – на оккупированную украинскую Луганщину. Там Гаджиев вступил в "батальона ЛНР", где с 24 декабря 2014 года до 23 января 2015 года обслуживал танки и учился ими управлять.
23 января 2015, по данным следствия, "батальон" получили приказ захватить и удерживать высоту 307,9 в Донецкой области. В этом районе тогда происходило одно из самых известных обострений, известное как бои за Дебальцево.
Гаджиев вместе с другими боевиками на 3-х танках должны были напасть на украинских военных.
25 января 2015 группа боевиков, в том числе и Гаджиев, начали наступление. В результате их действий погибли 8 украинских военных и еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Также было уничтожено военное имущество.
После боя АТОшники захватили Гаджиева.
В суде он полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинении. По словам россиянина, во время боя с его танке было осуществлено "около трех выстрелов". При этом боевик сказал, что "события боя помнит нечетко, их танк был подбит, он потерял сознание, и через некоторое время он был захвачен военнослужащими".
Предыстория:
- Ранее Гаджиев числился в списках на обмен заключенными с Россией. Однако в декабре 2018 года стало известно, что граждан России, которых готовили к обмену, в том числе Гаджиева, вернули в СИЗО.
- В 2018 году Украина назвала имена заключенных, которых готова передать России. В списке был также Гаджиев.
- Он также писал обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об обмене.