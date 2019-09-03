"Небитый" Шуфрич прокомментировал мемы на себя: Пусть попробуют

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Вторник, 3 сентября 2019, 16:39

Источник: "Украинская правда"

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич говорит, что спокойно относится к не комплиментарной критике.

Детали: Шуфрич отметил, что "не комментирует вещи, на которые на влияет". По словам нардепа, друзья иногда шутят, пересылают ему какие-то сообщения. К мемам относительно отсчета дней, в течение которых Шуфрич остается "небитым", нардеп относится спокойно.

Прямая речь: "Очень спокойно. Пусть попробуют"

"... За 20 лет в политике ты нормально воспринимаешь такие вещи, если ты уважаешь даже мнение, котрое не очень комплиментарно. В этом есть принцип свободы: каждый имеет право высказаться. Только я считаю, что надо воздержаться от оскорблений".

Что произошло ранее: 28 августа под Офисом президента на Банковой в Киеве состоялась акция протеста против назначения Шуфрича председателем комитета ВР по вопросам свободы слова. Активисты критиковали его за "пророссийскую позицию".

 
FACEBOOK АЛЕКСАНДРА РУДОМАНОВА

История вопроса:

  • Нестор Шуфрич - народный депутат нескольких созывов, занимал должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительствах Николая Азарова и Виктора Януковича.
  • 20 декабря 2018 года в зале Верховной Рады произошла драка между депутатами 8-го созыва "Оппозиционного блока" и коалиции после того, как Шуфрич сорвал с трибуны плакат, где был призыв отдать под суд Виктора Медведчука.

Эльдар Сарахман, Валентина Романенко, УП

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Темы: Шуфрич


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