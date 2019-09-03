"Небитый" Шуфрич прокомментировал мемы на себя: Пусть попробуют

Источник: "Украинская правда"

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич говорит, что спокойно относится к не комплиментарной критике.

Детали: Шуфрич отметил, что "не комментирует вещи, на которые на влияет". По словам нардепа, друзья иногда шутят, пересылают ему какие-то сообщения. К мемам относительно отсчета дней, в течение которых Шуфрич остается "небитым", нардеп относится спокойно.

Прямая речь: "Очень спокойно. Пусть попробуют"

"... За 20 лет в политике ты нормально воспринимаешь такие вещи, если ты уважаешь даже мнение, котрое не очень комплиментарно. В этом есть принцип свободы: каждый имеет право высказаться. Только я считаю, что надо воздержаться от оскорблений".

Что произошло ранее: 28 августа под Офисом президента на Банковой в Киеве состоялась акция протеста против назначения Шуфрича председателем комитета ВР по вопросам свободы слова. Активисты критиковали его за "пророссийскую позицию".

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