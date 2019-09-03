"Небитый" Шуфрич прокомментировал мемы на себя: Пусть попробуют
Источник: "Украинская правда"
Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич говорит, что спокойно относится к не комплиментарной критике.
Детали: Шуфрич отметил, что "не комментирует вещи, на которые на влияет". По словам нардепа, друзья иногда шутят, пересылают ему какие-то сообщения. К мемам относительно отсчета дней, в течение которых Шуфрич остается "небитым", нардеп относится спокойно.
Прямая речь: "Очень спокойно. Пусть попробуют"
"... За 20 лет в политике ты нормально воспринимаешь такие вещи, если ты уважаешь даже мнение, котрое не очень комплиментарно. В этом есть принцип свободы: каждый имеет право высказаться. Только я считаю, что надо воздержаться от оскорблений".
Что произошло ранее: 28 августа под Офисом президента на Банковой в Киеве состоялась акция протеста против назначения Шуфрича председателем комитета ВР по вопросам свободы слова. Активисты критиковали его за "пророссийскую позицию".
История вопроса:
- Нестор Шуфрич - народный депутат нескольких созывов, занимал должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительствах Николая Азарова и Виктора Януковича.
- 20 декабря 2018 года в зале Верховной Рады произошла драка между депутатами 8-го созыва "Оппозиционного блока" и коалиции после того, как Шуфрич сорвал с трибуны плакат, где был призыв отдать под суд Виктора Медведчука.