Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Небитый" Шуфрич прокомментировал мемы на себя: Пусть попробуют

Вторник, 3 сентября 2019, 16:39
Небитый Шуфрич прокомментировал мемы на себя: Пусть попробуют

Источник: "Украинская правда"

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич говорит, что спокойно относится к не комплиментарной критике.

Детали: Шуфрич отметил, что "не комментирует вещи, на которые на влияет". По словам нардепа, друзья иногда шутят, пересылают ему какие-то сообщения. К мемам относительно отсчета дней, в течение которых Шуфрич остается "небитым", нардеп относится спокойно.

Прямая речь: "Очень спокойно. Пусть попробуют"

"... За 20 лет в политике ты нормально воспринимаешь такие вещи, если ты уважаешь даже мнение, котрое не очень комплиментарно. В этом есть принцип свободы: каждый имеет право высказаться. Только я считаю, что надо воздержаться от оскорблений".

Что произошло ранее: 28 августа под Офисом президента на Банковой в Киеве состоялась акция протеста против назначения Шуфрича председателем комитета ВР по вопросам свободы слова. Активисты критиковали его за "пророссийскую позицию".

 
FACEBOOK АЛЕКСАНДРА РУДОМАНОВА

История вопроса:

  • Нестор Шуфрич - народный депутат нескольких созывов, занимал должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительствах Николая Азарова и Виктора Януковича.
  • 20 декабря 2018 года в зале Верховной Рады произошла драка между депутатами 8-го созыва "Оппозиционного блока" и коалиции после того, как Шуфрич сорвал с трибуны плакат, где был призыв отдать под суд Виктора Медведчука.

Эльдар Сарахман, Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Шуфрич
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Шуфрич
Журналисты показали состояние нардепа от запрещенной ОПЗЖ Шуфрича
"Жеста доброй воли" от Шуфрича не будет. Что делать парламенту?
Шуфрич рассказал, как в первые дни войны с "небольшим отрядом" готовился защищать Раду
Последние новости
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
Все новости...
Реклама: