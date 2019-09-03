Депутаты отправили проект наказания за прогулы и кнопкодавство в КС

Источник: заседание Верховной Рады

Парламент направил в Конституционный суд проект закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Детали: Решение направить законопроект в КС и включить его в повестку дня поддержали 279 депутатов.

Кроме "Слуги народа", за решение голосовали фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь". "Европейская солидарность" голосовала против.

Инициатор проекта №1027 – президент Владимир Зеленский.

Документ предлагает внести изменения в статью 81 Конституции.

Зеленский предлагает досрочно прекращать полномочия народного депутата в случаях:

- неличного голосования в парламенте при условии установления такого факта судом.

- отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии; в таком случае полномочия прекращает Верховный суд.

- прекращение гражданства или выезд на постоянное проживание за пределы государства; в таком случае полномочия прекращает Рада.