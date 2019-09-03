Депутаты отправили проект наказания за прогулы и кнопкодавство в КС
Источник: заседание Верховной Рады
Парламент направил в Конституционный суд проект закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата.
Детали: Решение направить законопроект в КС и включить его в повестку дня поддержали 279 депутатов.
Кроме "Слуги народа", за решение голосовали фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь". "Европейская солидарность" голосовала против.
Инициатор проекта №1027 – президент Владимир Зеленский.
Документ предлагает внести изменения в статью 81 Конституции.
Зеленский предлагает досрочно прекращать полномочия народного депутата в случаях:
- неличного голосования в парламенте при условии установления такого факта судом.
- отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии; в таком случае полномочия прекращает Верховный суд.
- прекращение гражданства или выезд на постоянное проживание за пределы государства; в таком случае полномочия прекращает Рада.
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