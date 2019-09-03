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Тимошенко не была в парламенте в связи с трагедией в семье – источники

Вторник, 3 сентября 2019, 22:22

Источник: собеседник "Украинской правды" во фракции 

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко во вторник, 3 августа, отсутствовала в парламенте в связи со смертью двоюродной сестры. 

Прямая речь: "У Юлии Владимировны в воскресенье ночью умерла двоюродная сестра, поэтому ее сегодня нет на голосованиях". 

Детали: Тетя Тимошенко Антонина Уляхина сообщила о смерти своей дочери в Facebook.

До этого, по данным УП, Тимошенко планировала двухнедельный отпуск в связи с семейными обстоятельствами.

Украинская правда
Темы: Тимошенко
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