Депутаты от партии "Слуга народа" подали в Верховную Раду законопроект, предусматривающий с 2024 года нововведение - чтобы украинцы при покупке SIM-карты обязательно заключали договор с оператором и регистрировали телефон. Подобная норма уже давно действует в России.

Об этом говорится в проекте закона 1083 "Об электронных коммуникациях", зарегистрированном в парламенте.

Его подали нардепы из фракции "Слуга народа" Александр Федиенко, Михаил Крячко, Егор Чернев, Роман Соха и Сергей Штепа. Вместе с народными избранниками инициатором законопроекта выступает вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Поставщик электронных коммуникационных услуг с 1 января 2024 года приостанавливает предоставление электронных коммуникационных услуг абонентам, которые получают услуги без заключения договора в письменной форме и без регистрации", - говорится в проекте.

В частности, новые нардепы и министр предлагают блокировать телефоны, IMEI-код которых не внесены в реестр.

"Отсутствие в Системе контроля кодов IMEI оригинального (такого, который не повторяется) кода IMEI терминального оборудования является основанием для блокировки поставщиком электронных коммуникационных услуг доступа к электронной коммуникационной сети такого терминального оборудования", - отмечается в документе.

В пояснительной записке к законопроекту его инициаторы обосновывают новую норму требованиями времени и евроинтеграцией.

"Целями и задачами (закона) является установление основ государственного управления и регулирования в сфере электронных коммуникаций, которые будут отвечать требованиям времени и евроинтеграционным процессам, для развития сферы электронных коммуникаций в Украине", - пишут они.

Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2020 года.