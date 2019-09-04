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Как в РФ: "слуги народа" и министр предложили запретить свободную продажу SIM-карт

Среда, 4 сентября 2019, 11:20
Как в РФ: слуги народа и министр предложили запретить свободную продажу SIM-карт

Депутаты от партии "Слуга народа" подали в Верховную Раду, но потом отозвали законопроект, предусматривающий с 2024 года нововведение - чтобы украинцы при покупке SIM-карты обязательно заключали договор с оператором и регистрировали телефон. Подобная норма уже давно действует в России.

Об этом свидетельствует проект закона 1083 "Об электронных коммуникациях" на сайте парламента.

Инициаторами указаны нардепы из фракции "Слуга народа" Александр Федиенко, Михаил Крячко, Егор Чернев, Роман Соха и Сергей Штепа. Вместе с народными избранниками инициатором законопроекта выступает вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Поставщик электронных коммуникационных услуг с 1 января 2024 года приостанавливает предоставление электронных коммуникационных услуг абонентам, которые получают услуги без заключения договора в письменной форме и без регистрации", - говорится в проекте.

В частности, новые нардепы и министр предложили блокировать телефоны, IMEI-код которых не внесены в реестр.

"Отсутствие в Системе контроля кодов IMEI оригинального (такого, который не повторяется) кода IMEI терминального оборудования является основанием для блокировки поставщиком электронных коммуникационных услуг доступа к электронной коммуникационной сети такого терминального оборудования", - отмечается в документе.

В пояснительной записке к законопроекту его инициаторы обосновывают новую норму требованиями времени и евроинтеграцией.

"Целями и задачами (закона) является установление основ государственного управления и регулирования в сфере электронных коммуникаций, которые будут отвечать требованиям времени и евроинтеграционным процессам, для развития сферы электронных коммуникаций в Украине", - пишут они.

В случае принятия законопроект должен был вступить в силу 1 января 2020 года.

Издание AIN.ua отмечает, что проект столкнулся с критикой со стороны Facebook-сообщества.

Украинская правда

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Темы: Слуга народамобильная связьзаконодательство
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