Главного лесника Житомирщины, которого отчитал Зеленский, уволили

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Среда, 4 сентября 2019, 10:02

Источник: пост Андрея Куринского в Facebook

Руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского, которого президент Владимир Зеленский заставил написать заявление по собственному желанию, уволили.

Прямая речь Куинського: "Уважаемые житомиряне, лесоводы, коллеги! Спасибо за возможность работать с вами все это время... Но случилось, что случилось... Лесоводы и граждане, которые искренне и сознательно интересуются лесной отраслью и лесом, смогут "отделить зерна от плевел". 

Детали: Куринский опубликовал приказ Госагентства лесных ресурсов от 30 августа о своем увольнении. 

 

Он поблагодарил лесников за совместную работу, и признал, что "совместно что-то удалось сделать, а что-то – нет".

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Предыстория:

  • 12 августа во время визита в Житомирскую область президент Владимир Зеленский заставил руководителя областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию.
  • По словам президента, Куринский был задействован в схеме незаконной добычи янтаря

Украинская правда

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Темы: Житомир увольнение


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