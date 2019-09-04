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Новый премьер хочет, чтобы СБУ ликвидировала одно из своих управлений

Среда, 4 сентября 2019, 10:53
Новый премьер хочет, чтобы СБУ ликвидировала одно из своих управлений
Дмитрий Ларин, УП

Источник: "Интерфакс-Украина"

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что Служба безопасности Украины должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью.

Прямая речь: "УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, указывающие на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, как минимум - на уровне тех практик, которые существуют сейчас".

"Мы ожидаем, что уже в этом месяце мы примем все необходимые законы, чтобы окончательно отвадить правоохранителей и силовиков от бизнеса и создать комфортные условия для развития".

Детали: На встрече правительства с экспортной IТ-индустрией в Киеве в среду премьер отметил, что ожидает активизации действий по защитите бизнеса от произвола силовиков.

Что произошло ранее: Решением Кабинета министров был ликвидирован департмент защиты экономики Нацполиции. Планируется создание нового органа для борьбы с финансовыми и экономическими преступлениями - Службы финансовых расследований.

Темы: СБУКабинет министров
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