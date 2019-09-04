Новый премьер хочет, чтобы СБУ ликвидировала одно из своих управлений

11732 просмотра
Среда, 4 сентября 2019, 10:53
Дмитрий Ларин, УП

Источник: "Интерфакс-Украина"

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что Служба безопасности Украины должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью.

Прямая речь: "УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, указывающие на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, как минимум - на уровне тех практик, которые существуют сейчас".

"Мы ожидаем, что уже в этом месяце мы примем все необходимые законы, чтобы окончательно отвадить правоохранителей и силовиков от бизнеса и создать комфортные условия для развития".

Детали: На встрече правительства с экспортной IТ-индустрией в Киеве в среду премьер отметил, что ожидает активизации действий по защитите бизнеса от произвола силовиков.

Что произошло ранее: Решением Кабинета министров был ликвидирован департмент защиты экономики Нацполиции. Планируется создание нового органа для борьбы с финансовыми и экономическими преступлениями - Службы финансовых расследований.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: СБУ Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
СБУ: на админгранице с Крымом ФСБ задерживает и пытается вербовать украинцев 3 сентября 2019, 13:51
Праздник "первого звонка" в школах охраняют СБУ и полиция- СМИ 1 сентября 2019, 17:12
СБУ: Агенту российской разведки, который шпионил на "Укроборонпроме", дали 9 лет 31 августа 2019, 18:01
Все новости
Главные новости
Как в РФ: "слуги народа" и министр предложили запретить свободную продажу SIM-карт
Главного лесника Житомирщины, которого отчитал Зеленский, уволили
Должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ разделят
Свитолина побила очередной рекорд и сыграет в полуфинале US Open
Все новости
экология

Бананы могут стать дефицитом. Когда и почему

экология

Что есть, чтобы остановить изменение климата

психология

9 стратегий, которые помогут справиться с горем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів