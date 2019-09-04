На должность заместителя министра обороны претендует женщина

Источник: декларация кандидата на должность на сайте НАПК, Facebook-страница Коваль

Помощник экс-нардепа от БПП Максима Ефимова Екатерина Коваль претендует на должность заместителя министра обороны.

Детали: В представленной декларации местом будущей работы или прохождения службы указано Министерство обороны, а должность, на которую претендует Коваль – заместитель министра обороны.

Фото с facebook

Согласно документу, Коваль является конечным бенефициаром ОО "Страна права".

Другая информация (о доходах, членах семьи, объектах недвижимости, транспортных средствах и т.д.) в декларации не указана.

Согласно данным Facebook-страницы, Коваль – эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны, политтехнолог, работала в Верховной Раде, МИД и Благотворительном фонде Арсения Яценюка Open Ukraine, изучала внешнюю политику в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД, научное сотрудничество в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, а также экономику, перевод и гостиничный менеджмент в Народной украинской академии.

Также как место образования Коваль указывает Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Согласно сайту Посипаки, Коваль была помощником на общественных началах депутата 8 созыва от БПП Максима Ефимова (избран по избирательному округу №48 в Донецкой области).