Ректору Тернопольского вуза подбросили во двор взрывчатку: он и жена ранены

Источник: комментарий преcc-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало УП, издание "20 минут"

Утром 4 сентября на дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого прогремел взрыв, ректор и его жена получили травмы.

Прямая речь Ярослава Тракало: "Во дворе хозяйства, где проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя, взорвался неизвестный предмет, в результате чего ранения получил хозяин и его жена. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение больницы с диагнозом взрывная политравма".

"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 15 (покушение на преступление) части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК. Продолжаются следственно-оперативные действия".

Детали: Событие произошло около 8 утра во дворе дома ректора по улице Тернопольской в ​​селе Петриков, вблизи Тернополя.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы полиции, кинологи, взрывотехники, криминалисты.

По данным издания "20 минут", пострадал ректор Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватый и его жена Оксана.

По словам очевидцев, неизвестные подбросили в двор пакет с неизвестным содержимым, Крысоватый поднял его, и пакет взорвался в руках.

Крысоватый и его жена получили серьезные травмы. Соседи рассказали, что ректору оторвало кисть, его жена была окровавлена, ее забрала скорая без сознания.

Также указывается, что недалеко от места взрыва нашли записку, которую могли оставить злоумышленники.