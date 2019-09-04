В Донецке произошел взрыв у шахты, погиб человек – росСМИ
Источник: "Интерфакс" со ссылкой на ресурс боевиков "ДАН".
В оккупированном Донецке 4 сентября около 9:30 утра произошел взрыв на пустыре у шахты имени Скочинского в Кировском районе.
Погиб один рабочий.
В т. н. "министерстве угля и энергетики" уточнили, что взрыв случился на пустыре, который не задействован в производстве. На работу шахты он не повлиял.
Причины взрыва устанавливаются.
Данные о пострадавших пока уточняются.
О мощном взрыве у шахты Скочинского также сообщают пользователи соцсетей, сообщают "Новости Донбасса" и "Остров".
Шахта имени Скочинского расположена менее чем в 10 км от линии разграничения
Угольная шахта имени академика Александра Скочинского входит в структуру "Донецкой угольной энергетичесой компании". Она была спроектирована институтом "Донгипрошахт" в 1959 году, сдана в эксплуатацию в апреле 1975 года, первый уголь дала в ноябре 1975 года.