В Донецке произошел взрыв у шахты, погиб человек – росСМИ

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на ресурс боевиков "ДАН".

В оккупированном Донецке 4 сентября около 9:30 утра произошел взрыв на пустыре у шахты имени Скочинского в Кировском районе.

Погиб один рабочий.

В т. н. "министерстве угля и энергетики" уточнили, что взрыв случился на пустыре, который не задействован в производстве. На работу шахты он не повлиял.

Причины взрыва устанавливаются.

Данные о пострадавших пока уточняются.

О мощном взрыве у шахты Скочинского также сообщают пользователи соцсетей, сообщают "Новости Донбасса" и "Остров".

Угольная шахта имени академика Александра Скочинского входит в структуру "Донецкой угольной энергетичесой компании". Она была спроектирована институтом "Донгипрошахт" в 1959 году, сдана в эксплуатацию в апреле 1975 года, первый уголь дала в ноябре 1975 года.