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Между Шри-Ланкой и Ямайкой: Украина поднялась в рейтинге привлекательности для туристов

Среда, 4 сентября 2019, 13:36

Источник: доклад Всемирного экономического форума в области туризма

 За последние два года Украина поднялась на 10 позиций в Индексе конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма и заняла там 78 место.

Дословно: "Украина имела самый быстрый темп роста в субрегионе, поднявшись на 10 мест, и заняв 78 место в мире. В частности, по мере стабилизации и восстановления страны, Украина резко улучшила деловую среду (с 124 на 103 место), безопасность (с 127 на 107 место), международную открытость (с 78 на 55 место) и общую инфраструктуру (с 79 на 73 место)".

 
Фото weforum.org

Детали: Согласно докладу, Украина имеет 3,7 балла из 7. Окружают наше государство в рейтинге Ямайка, Шри-Ланка, Армения, Казахстан и Намибия.

Традиционно привлекательными для путешественников являются Испания (5,4 балла), Франция (5,4 балла), Германия (5,4 балла), Япония (5,4 балла) и Соединенные Штаты Америки (5,3 балла).

Наиболее сложными для путешествий оказались Йемен (2,4 балла), Чад (2,5 балла) и Либерия (2,6 балла).

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Почему это важно:

Результаты Отчета о конкурентоспособности путешествий и туризма – это инструмент для заинтересованных сторон для оценки возможностей и предсказания болевых точек, которые мешают или будут мешать в будущем позитивному развитию туристической отрасли.

Напомним:

  • Индекс конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма рассчитывают на основе 15 факторов (бизнес-среда, безопасность, здравоохранение и гигиена, человеческие ресурсы и рынок труда, цены, инфраструктура, природные, культурные ресурсы и т.д.).
  • Количество путешественников странами мира увеличилась в 2018 году на 1,4 миллиарда человек.
  • Правительства стран должны выработать общие подходы к сбалансированию экономических выгод от повышения конкурентоспособности туристической отрасли, одновременно эффективно развивая инфраструктуру, ценные природные и культурные ценности, от которых она зависит.
  • В этом году седьмой год подряд прирост экспорта туризма в мире (+ 4%) превысил показатель роста товарного экспорта (+ 3%).
  • Учитывая такие быстрые темпы роста, международные прибыли в сфере туризма до 2030 года составят 1,8 миллиарда.

Украинская правда
Темы: Украинатуризммиррейтинг
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