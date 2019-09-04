Правительство назначило представительницей в парламенте депутата СН Верещук

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Среда, 4 сентября 2019, 16:39

Источник: Правительственный портал

Кабинет Министров Украины назначил Ирину Верещук представительницей правительства в Верховной Раде Украины.

Прямая речь премьер-министра Украины Алексея Гончарука: "Правительство имеет прекрасные отношения с парламентом. Парламент и Правительство должны вместе работать как одна команда, чтобы жизнь рядового украинца стала лучше. Мы хотели бы, чтобы народные депутаты были привлечены к разработке политик, к наработке законопроектов еще на этапе, когда они зарождаются в правительстве, и делаем сейчас все организационные действия для этого. Мы уже согласовали общие принципы взаимодействия между Правительством и Парламентом, и думаю, что наше сотрудничество и работа будут максимально эффективными".

Справка: Верещук была заместителем председателя Жовкивской РГА на Львовщине, городским головой города Рава-Русская Жовкивского района Львовской области (2010-2015 гг.) от партии "Сильная Украина".

В 2013 году, после отказа власти Виктора Януковича от евроинтеграционного курса, призвала страны Европейского Союза подписать отдельное соглашение об ассоциации с городом Рава-Русская. Начале 2015 года подала в отставку с должности.

В 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" номером 29 в списке как беспартийная.

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Темы: Кабинет министров Верховная Рада


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