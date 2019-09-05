Депутат от "Слуги народа" попал в состав сборной Украины по греко-римской борьбе
Четверг, 5 сентября 2019, 04:24
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк вошел в состав сборной Украины на чемпионат мира по греко-римской борьбе.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерации греко-римской борьбы Украины, передает Громадське.
Чемпионат будет проходить 14-22 сентября в Нур-Султане (бывшая Астана).
4 сентября у мужчин состоялись контрольные схватки, по итогам которых главный тренер мужской сборной Сергей Андреев объявил состав команды, которая будет представлять Украину на мировом первенстве.
На турнир от Украины должны поехать:
55 кг Виктор Петрик;
60 кг Ленур Темиров;
63 кг Александр Грушин;
67 кг Артур Политаев;
72 кг Максим Евтушенко;
77 кг Владимир Яковлев;
82 кг Юрий Шкрюба;
87 кг Жан Беленюк;
97 кг Николай Крысов;
130 кг Николай Кучмы.