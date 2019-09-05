Депутат от "Слуги народа" попал в состав сборной Украины по греко-римской борьбе

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Четверг, 5 сентября 2019, 04:24

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк вошел в состав сборной Украины на чемпионат мира по греко-римской борьбе.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации греко-римской борьбы Украины, передает Громадське

Чемпионат будет проходить 14-22 сентября в Нур-Султане (бывшая Астана).

4 сентября у мужчин состоялись контрольные схватки, по итогам которых главный тренер мужской сборной Сергей Андреев объявил состав команды, которая будет представлять Украину на мировом первенстве.

На турнир от Украины должны поехать:

55 кг Виктор Петрик;

60 кг Ленур Темиров;

63 кг Александр Грушин;

67 кг Артур Политаев;

72 кг Максим Евтушенко;

77 кг Владимир Яковлев;

82 кг Юрий Шкрюба;

87 кг Жан Беленюк;

97 кг Николай Крысов;

130 кг Николай Кучмы.

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Темы: Слуга народа


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