Источник: Результаты опроса Международной исследовательской компании Kantar TNS по заказу Центра экономической стратегии

84% украинцев поддерживают популистскую политику, а 59% не только поддерживают, но и считают ее реалистичной.

Дословно: "В среднем 59% украинцев поддерживают и считают реалистичными популистские политики. Более того, в среднем 84% просто поддерживают популистские политики".

"Такие цифры опасны для экономики. Они означают, что большинство украинцев не только поддерживают абстрактную популистскую политику, но и верят, что ее можно воплотить в жизнь, а значит будут требовать от политиков ее воплощения".

Детали: Наиболее склонны поддерживать такую ​​политику экономически уязвимые слои населения (люди, имеющие меньше возможностей для реализации в образовании, трудоустройстве и т.д.) и, в меньшей степени, люди, которые не проявляют критического мышления в повседневной жизни.

Отмечается, что сторонники популизма чаще всего живут в селах, не имеют высшего образования или получают маленькие зарплаты.

Вместе с тем, различия относительно поддержки популизма в зависимости от возраста или региона – несущественны.

Социологи также выяснили, что снизить уровень поддержки популизма возможно.

Для этого рекомендуют:

Уделять особое внимание уязвимым группам населения. В частности, государство должно улучшать качество образования в селах, стимулировать работодателей к созданию большего количества рабочих мест, создавать спецпрограммы, направленные на улучшение возможностей для этих групп людей. Предлагать альтернативы популизму. В частности, при коммуникации относительно вредности популизма следует подчеркивать, что существуют альтернативные, более реалистичные способы решения общественной проблемы. Адаптировать аргументы под каждую отдельную целевую аудиторию, не злоупотреблять эмоционально окрашенной риторикой. Развивать критическое мышление. Люди с высоким уровнем критического мышления в повседневной жизни менее склонны поддерживать популизм и в сфере экономики, потому что критическое мышление помогает понять, что долгосрочные последствия популистской политики будут отрицательными. Для уменьшения поддержки популизма государство должно уделить внимание развитию критического мышления с детства. Например, путем внесения изменений в школьную программу, в которой больше времени уделялось бы анализу и критическому мышлению вместо запоминания фактов, а также использование опыта других стран относительно проведения информационных кампаний.

Исследования проводились в феврале-марте 2019 года. В общем было опрошено 2000 респондентов от 18 лет и старше, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса) и г. Киеве.