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В Укрэнерго – обыски: подозревают хищения 40 миллионов

Четверг, 5 сентября 2019, 16:13

Источник: Департамент защиты экономики Нацполиции

Правоохранители разоблачили схему присвоение более 40 миллионов гривен должностными лицами ГП "НЭК "Укрэнерго", на предприятии проходят обыски.

Дословно: "Сейчас оперативники... проводят санкционированные обыски на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к противоправной деятельности".

Детали: В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 40 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда

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Темы: энергетикаобыскикоррупция
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