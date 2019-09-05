В Укрэнерго – обыски: подозревают хищения 40 миллионов

Источник: Департамент защиты экономики Нацполиции

Правоохранители разоблачили схему присвоение более 40 миллионов гривен должностными лицами ГП "НЭК "Укрэнерго", на предприятии проходят обыски.

Дословно: "Сейчас оперативники... проводят санкционированные обыски на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к противоправной деятельности".

Детали: В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 40 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается.