В Укрэнерго – обыски: подозревают хищения 40 миллионов
Источник: Департамент защиты экономики Нацполиции
Правоохранители разоблачили схему присвоение более 40 миллионов гривен должностными лицами ГП "НЭК "Укрэнерго", на предприятии проходят обыски.
Дословно: "Сейчас оперативники... проводят санкционированные обыски на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к противоправной деятельности".
Детали: В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия.
По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 40 миллионов гривен.
Досудебное расследование продолжается.
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