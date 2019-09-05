Под Киевом горит свалка
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Киевской области
Спасатели в Киевской области пытаются ликвидировать пожар на территории частного мусоросортировочного завода.
Детали: Сообщение о пожаре на открытой территории в селе Демидов поступило 5 сентября в 8:37.
По прибытию пожарные установили, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными очагами.
Пожар был локализован в 15:30 на площади 1,5 га. Сейчас продолжается ликвидация.
К тушению привлечены 18 человек личного состава, 3 единицы техники, 2 трактора, 1 водовозка и 2 самосвала по 20 тонн.
На месте работает 38-я Государственная пожарно-спасательная часть пгт Дымер и 39-я Государственная пожарно-спасательная часть села Новые Петровцы.
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