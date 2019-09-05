"Слуга народа" намерена поменять регламент работы Верховной Рады

8177 просмотров
Четверг, 5 сентября 2019, 18:51

Источник: Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук

Фракция "Слуги народа" планирует разработать новый регламент работы Верховной Рады.

Прямая речь Стефанчука: "Сама большая ошибка, что мы за 28 лет не получили регламент Верховной Рады Украины, потому что действующий регламент Верховной Рады Украины, к сожалению, это процедурный джем - вы туда попадаете и вы уже не можете двигаться, это тромб для любых вопросов.

Поэтому задача наша номер один, мы ее уже обсудили ... разработать совершенно новый регламент, который был бы совокупностью процедур, а не совокупностью каких-то других вещей, и которые бы позволили, при сохранении прав большинства и оппозиции, но обеспечивать быстрое и динамичное рассмотрение вопросов".

Стефанчук пояснил, что в противном случае принятия законов в парламенте будет оставаться "процессом ради процесса, когда вносится какой-то кодекс и умирает под пятью тысячами поправок".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Верховная Рада Слуга народа


powered by lun.ua
Материалы по теме
Избил и угрожал застрелить: экс-нардепу сообщили о подозрении 5 сентября 2019, 14:54
Нардепы "Слуги народа" закрыто позаседают с Зеленским 5 сентября 2019, 13:22
Привилегии и госденьги: выяснилось, почему Зеленский не подписал закон о "Пласте" 5 сентября 2019, 13:13
Все новости
Главные новости
Нидерландские следователи боятся, что не смогут допросить свидетеля по делу MH17 Цемаха
Гонтарева записала видео из госпиталя в Лондоне
Путин заявил Медведчуку, что об обмене Киев и Москва объявят в ближайшее время
АМКУ решил принудительно разделить группу Ostchem Фирташа
Все новости
психология

Как завести друзей во взрослом возрасте

Фото

Лучшие фотографии фотоконкурса Dronestagram

здоровье

Безопасны ли сыры с плесенью и есть ли у них антибиотики?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів