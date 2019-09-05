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"Слуга народа" намерена поменять регламент работы Верховной Рады

Четверг, 5 сентября 2019, 18:51

Источник: Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук

Фракция "Слуги народа" планирует разработать новый регламент работы Верховной Рады.

Прямая речь Стефанчука: "Сама большая ошибка, что мы за 28 лет не получили регламент Верховной Рады Украины, потому что действующий регламент Верховной Рады Украины, к сожалению, это процедурный джем - вы туда попадаете и вы уже не можете двигаться, это тромб для любых вопросов.

Поэтому задача наша номер один, мы ее уже обсудили ... разработать совершенно новый регламент, который был бы совокупностью процедур, а не совокупностью каких-то других вещей, и которые бы позволили, при сохранении прав большинства и оппозиции, но обеспечивать быстрое и динамичное рассмотрение вопросов".

Стефанчук пояснил, что в противном случае принятия законов в парламенте будет оставаться "процессом ради процесса, когда вносится какой-то кодекс и умирает под пятью тысячами поправок".

Темы: Верховная РадаСлуга народа
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