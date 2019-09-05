Трамп сократил расходы на противостояние РФ в пользу стены с Мексикой – сенатор

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Четверг, 5 сентября 2019, 23:05

Источник: сенатор-демократ Чак Шумер в Твиттере

Президент Дональд Трамп вложил $771 млн, предусмотренные для сдерживания России в Европе, в строительство стены на границе Мексикой.

Детали: Речь идет о перераспределении средств из программы "Европейская инициатива сдерживания".

По словам Шумера, Трамп своими действиями Трамп способствует кампании президента России Владимира Путина по подрыву НАТО и трансатлантических отношений.

Прямая речь Шумера: "Сокращение финансирования на усиление наших проверенных временем европейских союзников против российской агрессии, чтобы продвигать политически мотивированный престижный проект президента, за который, как он обещал, заплатит Мексика ... ослабляет нашу национальную безопасность".

Украинская правда

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Темы: Трамп Росcия Мексика


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