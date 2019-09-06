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В Киеве в троллейбусе устроили стрельбу: двое раненых

Пятница, 6 сентября 2019, 13:27

Источник: полиция Киева

В столице спор между пассажирами троллейбуса перерос в стрельбу, в результате два человека получили огнестрельные ранения.

Дословно: "В столице правоохранители разыскивают злоумышленника, стрелявшего в пассажиров троллейбуса. В результате конфликта в общественном транспорте пострадало два человека, которых с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу". 

 

Детали: Инцидент произошел в общественном транспорте на улице Федорова в Голосеевском районе.

Сначала между двумя пассажирами троллейбуса возникла ссора, она переросла в потасовку. Позже один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента.

На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, который догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель трижды выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего, и скрылся.

Двух раненых, 28 и 43 лет, госпитализировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК, злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Полиция отмечает, что стрелок был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак, и призывает свидетелей происшествия и лиц, узнавших хулигана, сообщить об этом на 102.

Украинская правда

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Темы: Киевполиция
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