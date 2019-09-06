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Зеленский не поддержал петицию о легализации оружия

Пятница, 6 сентября 2019, 14:12

Источник: Сайт президента Владимира Зеленского

Владимир Зеленский не поддержал идею ввести свободный оборот оружия.

Детали: 22 мая на сайте президента была зарегистрирована петиция с требованием урегулировать оборот оружия, набравшая необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч подписей. Авторы петиции требовали ввести свободный оборот оружия для самозащиты.

6 сентября был опубликован ответ президента. Зеленского считает преждевременной такую инициативу из-за боевых действий на Востоке, военно-политической ситуации и уровня безопасности в государстве. Зеленский поблагодарил авторов петиции и тех, кто ее подписал, а так же пообещал направить на рассмотрение Комиссии по вопросам правовой реформы.

Дословно: "Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость совершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а потому не может быть поддержана ".

Предыстория:

  • В 2015 году на сайте тогдашнего президента Петра Порошенко была зарегистрирована петиция с требованием легализации свободного оборота оружия, набравшая необходимые 25 тысяч голосов.
  • Позже Порошенко прокомментировал эту инициативу, где посоветовал желающим носить оружие пойти в военкомат и на фронт.

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Темы: Зеленскийпетицияоружие
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