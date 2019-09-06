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Чернобыль в 2019 году побил туристический рекорд

Пятница, 6 сентября 2019, 14:47

Источник: Госуправление по управлению зоной отчуждения

За 8 месяцев 2019 зону отчуждения посетило рекордное количество туристов - 74 671 человек.

Дословно: "В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения - 74 671 турист за 8 месяцев. Только за август 2019 зону посетило 14 416 человек.

С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещало менее 3 тысяч человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начала стремительно расти ".

Детали: Кроме того, глава ГАЗО своим приказом в зоне отчуждения утвердил 21 маршрут посещения, среди которых 13 наземных, 5 водных и 3 воздушные. Старт полноценной работы водных и воздушных маршрутов станет возможным после завершения обустройства контрольно-пропускных пунктов.

В целом количество посетителей зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с 2015 года до 2018 года увеличилась с 8000 до 70000 человек, из них половина - иностранцы.

Напомним:

  • Чернобыльская атомная электростанция - остановленная ​​атомная электростанция у города Припяти в Киевской области, действовала с 1977 по 2000 годы.
  • 26 апреля 1986 года при проведении проектных испытаний на ЧАЭС произошел взрыв, который полностью разрушил четвертый реактор станции и вызвал значительное загрязнение окружающей территории радиоактивными веществами.
  • В результате этой аварии было полностью эвакуировано население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции, а сама авария является одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

Украинская правда

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Темы: ЧернобыльЗеленский
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