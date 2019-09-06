Оккупанты выкопали мусульманское захоронение и пытаются выдать его за скифское

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Пятница, 6 сентября 2019, 15:43

Источник: прокуратура Автономной республики Крым

Оккупационные власти Крыма проводит раскопки на территории пропавшего поселка Унгут Кировского района, где обнаружили старое мусульманское захоронение, которое пытаются представить, как древнескифское.

Дословно: "Стало известно, что во время проведения работ связанных со строительством водопровода в город Керчь на территории уже пропавшего поселка Унгут Кировского района было обнаружено старое мусульманское захоронение, которое оккупационная власть пытается представить, как древнескифское.

 

Хотя, крымскотатарские активисты, прибывшие на место "археологических раскопок", утверждают, что по всем признакам это именно мусульманское захоронение".

Детали: Прокуратура Крыма внесла сведения по факту незаконного проведения "археологических раскопок" в Единый реестр досудебных расследований.

 

Украинская правда

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Темы: Крым оккупация


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