Зеленский вывел из СНБО Грицака, Гройсмана и Ко и утвердил новый состав

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Пятница, 6 сентября 2019, 15:49

Источник: указ президента на сайте ОПГ

Президент Владимир Зеленский утвердил изменения в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны.

Детали: Глава государства официально ввел в состав СНБО премьер-министра Алексея Гончарука, министра обороны Андрея Загороднюка и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова (по согласию).

Зеленский также утвердил в составе СНБО главу Службы безопасности Ивана Баканова, министра иностранных дел Вадима Пристайко и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Вместе с тем президент вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины бывшего главу СБУ Василия Грицака, экс-премьера Владимира Гройсмана, экс-главу МИД Павла Климкина, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, экс-министра юстиции Павла Петренко, экс-министра обороны Степана Полторака.

Украинская правда

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Темы: СНБО Зеленский


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