"Европейская солидарность" обвиняет Зеленского в попытке узурпации власти

Оппозиционная фракция "Европейская солидарность" считает, что законопроекты, поданные президентом Владимиром Зеленским и "Слугой народа" в Верховную Раду, могут превратить Украину в тоталитарное государство.

Источник: брифинг "Европейской солидарности"

Детали: Оппозиционеры проанализировали более 50 законопроектов, поданных властью, и отметили, что видят угрозу ограничения парламентаризма.

Прямая речь Артура Герасимова: "Почти все эти законы ведут к полной концентрации власти в руках одного человека, до полного отсутствия контроля над действиями власти. Они целенаправленно пытаются развернуть нас от Европы в направлении российской авторитарной модели государства".

Прямая речь Виктории Сюмар: "Планируется полностью ограничить парламентаризм как систему сдержек и противовесов в государственной власти. Депутатов превращают в подставки под "зеленые кнопки". Предлагается депутата лишать мандата решением руководящего органа партии. Это прямо противоречит Конституции Украины".

Прямая речь Ростислава Павленко: "Задача парламента принимать не количество законов, а принимать законы качественные, которые служили бы обществу. Мы видим другое. Мы видим попытку попытку закрепить власть с помощью "узурпационных пакетов".