Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян – адвокат
Источник: адвокат Валентин Рыбин в комментарии interfax.ru, видеообращение адвоката в Facebook
Российский адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Владимир Зеленский подписал указы о помиловании не менее 12 осужденных в Украине граждан России.
Прямая речь: "Выданы указы о помиловании порядка 12 осуждённых россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена...
Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах".
Детали: При этом Рыбин отметил, что один россиянин – осужденный на 15 лет заключения Руслан Гаджиев, находящийся в списке, до сих пор не доставлен в пункт и указа о его помиловании также нет.
Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.
Напомним, Рыбин защищает, в частности, осужденных за измену и дезертирство бывших крымских военных Александра Баранова и Максима Одинцова, которые есть в списках на обмен.
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