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Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян – адвокат

Пятница, 6 сентября 2019, 19:28
Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян – адвокат

Источник: адвокат Валентин Рыбин в комментарии interfax.ru, видеообращение адвоката в Facebook

Российский адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Владимир Зеленский подписал указы о помиловании не менее 12 осужденных в Украине граждан России.

Прямая речь: "Выданы указы о помиловании порядка 12 осуждённых россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена...

Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах".

Детали: При этом Рыбин отметил, что один россиянин – осужденный на 15 лет заключения Руслан Гаджиев, находящийся в списке, до сих пор не доставлен в пункт и указа о его помиловании также нет.

Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.

Напомним, Рыбин защищает, в частности, осужденных за измену и дезертирство бывших крымских военных Александра Баранова и Максима Одинцова, которые есть в списках на обмен.

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Темы: пленные
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