РПЦ получила лицензию на изготовление и продажу алкоголя

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Пятница, 6 сентября 2019, 23:50

Источник: "Русская служба BBC"

Российская компания "Мезыбь" получила лицензию на производство и поставки спирта и вина. Акции компании принадлежат Российской православной церкви.

Детали: Лицензию компании выдала Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.

Церковные вина будут производиться в селе Дивноморское Краснодарского края – там же, где находится особняк, который называют "резиденцией патриарха".

ООО "Мезыбь" принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата (66,77%, данные СПАРК) и художественно-производственному предприятию "Софрино", которое производит церковную утварь (33,33%).

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что речь не идет о массовом производстве, а скорее о “достаточно эксклюзивном вине –  как, скажем, у католиков папские вина, которые сложно купить".

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Темы: Росcия церковь


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