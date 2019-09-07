Трамп просит Зеленского помочь ему переизбраться на выборах — Washington Post

Президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.

Об этом говорится в материале Washington Post.

По версии издания, Владимир Зеленский должен способствовать развитию расследования, открытого в Украине в отношении соперника Трампа по президентской гонке — Джо Байдена. Также сообщается, что пересмотр военной помощи для Украины, был попыткой шантажа украинского лидера.

Белый дом утверждает, что Трамп приостановил военную помощь Украине, для ее пересмотра. Но, как сообщило CNN , Пентагон уже завершил пересмотр и рекомендовал возобновить программу. Тем не менее, президент США еще не утвердил военную программ.

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который встречался с близким партнером украинского президента, посоветовал новоизбранному правительству возобновить расследование против Джо Байдена и его сына.

Напомним:

Хантер Байден был членом совета директоров украинской газовой компании, а Джо Байден, будучи вице-президентом, призвал уволить главного прокурора Украины, который расследовал деятельность фирмы.







